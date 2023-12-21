Bonaventura non ha ancora completamente superato l'infortunio al tallone. Resta in dubbio per Monza

Non sempre Jack Bonaventura si è allenato con il resto del gruppo in questi giorni. Non è scontato il suo utilizzo a Monza

Jack Bonaventura è uscito in Roma-Fiorentina per colpa di un infortunio al tallone che lo tormenta da un pò. Contro il Ferencvaros e il Verona non è sceso in campo perchè ancora alle prese con questo infortunio. Negli ultimi giorni non sempre si è allenato con il resto del gruppo e il dolore persiste, dunque è in dubbio per la gara contro il Monza in programma domani sera. Il numero 5 della Fiorentina sarà da valutare fino all'ultimo. Considerata l'assenza di Nico Gonzalez, sarebbe durissima per la formazione viola fare risultato anche con l'assenza di Bonaventura.

CASTROVILLI E GLI ULTIMI MESI DA TESSERATO DELLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/gli-ultimi-mesi-di-castrovilli-alla-fiorentina-da-gennaio-potrebbe-essere-praticamente-fuori-rosa/233880/