Bonaventura l’intoccabile, pensa, lotta ma fa anche gol. Per minutaggio solo dietro Biraghi e Vlahovic

Toglietemi tutto ma non il mio Jack. Qualità e intelligenza al servizio della squadra e a disposizione del tecnico Italiano. Bonaventura fin qui le ha giocate tutte da titolare e in ogni singola gara disputata ci ha messo del suo. Dopo Biraghi e Vlahovic è Bonaventura il calciatore con più minutaggio all’attivo. Bonaventura però non si tocca. Lo scrive Repubblica.

