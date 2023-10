Bonaventura gongola: “Giocando in questa maniera è normale che singoli vadano bene”

Autore di una grande partita e di un bellissimo gol, il centrocampista della Fiorentina Giacomo Bonaventura, ha commentato a DAZN la vittoria della viola contro il Napoli: “Abbiamo fatto una grande partita. Non era facile, abbiamo tenuto tanto la palla e difeso bene contro una squadra molto forte. Quest’anno sono partito bene, ma tutta la squadra sta andando bene, giocando in questo modo è normale che funzionino anche i singoli giocatori. Convocazione in nazionale? Ne sono veramente felice, è merito anche della squadra”.

