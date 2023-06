Bonaventura già carico: “Proveremo a fare bene anche nella prossima stagione. Io ci sono”

Giacomo Bonaventura, presente sugli spalti di Santa Croce in occasione della finale del Calcio Storico, è stato intervistato ai microfoni di Toscana Tv. Ecco le sue parole:

“La prima volta per me. Mi avevano detto tutti di questo spettacolo e ci tenevo a vedere questa partita: c’è tanta passione, oltre che una bellissima atmosfera. In campo mi dicono ci sia tanta forza, ma la tattica non manca. Fiorentina riparte da me? Io ci sono. Proviamo a fare bene anche l’anno prossimo”

