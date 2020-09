Gazzetta, Bonaventura, la Fiorentina punta ad un ingaggio sotto ai 2 milioni, accordo ad un passo

La trattativa tra la Fiorentina e Giacomo Bonaventura è in dirittura d’arrivo. L’affare andrà in porto sulla base di un contratto biennale che i viola vogliono tenere sotto i 2 milioni di euro. Si tratterà di un accordo biennale magari con un’opzione sul terzo anno ad 1,7-1,8 milioni d’ingaggio più bonus predeterminati. Il giocatore è un jolly, potrebbe fare davvero comodo a Beppe Iachini, può essere impiegato sia come mezzala che come trequartista. Ha qualità e quantità, porterebbe al centrocampo viola la giusta esperienza. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

CORSPORT, BIRAGHI, RINNOVO VICINO. PER LA FASCIA SINISTRA IDEA KEN SEMA, BARRECA E SPINAZZOLA