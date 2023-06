Bonaventura: “Finale? Troppa carica può essere controproducente, un trofeo la ciliegina sulla torta”

Giacomo Bonaventura, centrocampista della Fiorentina, ha così parlato al Media Day, ecco le parole registrate da Firenze Viola: “Vediamo la voglia che c’è in città di vincere questa partita, noi dobbiamo essere concentrati. Non dobbiamo caricarci di troppa pressione e tensione, le finali bisogna stare calmi ed equilibrati. Io cerco fare del mio meglio per quello che conosco, per la mia esperienza e per metterla al servizio dei compagni. Qualche partita importante l’ho giocata, di solito quando la posta in palio è alta c’è sempre tanta carica e tensione, a volte troppa può essere controproducente. Dobbiamo preparare la partita bene come abbiamo sempre fatto, solo così puoi andare in campo tranquillo ed esprimere tutte le tue qualità.

Sicuramente è una stagione positiva per il percorso fatto in Coppa Italia ed in Conference, c’è la consapevolezza delle nostre qualità. Chiaro che un trofeo sarebbe la ciliegina sulla torta, dobbiamo fare di tutto per portare a casa la partita. Chiaramente il West Ham è un’ottima squadra, il centrocampo sarà importante ma penso lo sia per tutte le partite. Dovremo capire cosa faranno e capire di conseguenza.

Preparati anche ai rigori? Si certo li tiriamo sempre durante l’anno, ma non è mai facile replicare la tensione che c’è in partita, cercheremo di non essere impreparati anche in questo”.

