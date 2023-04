Bonaventura: “Esultanza? Adrenalina pura, mi mancava il gol. Contento ma ora testa alla prossima”

Jack Bonaventura, uomo partita di Inter-Fiorentina ha così parlato a DAZN al termine della partita: “Oggi sicuramente una grande vittoria. Vincere contro l’Inter qua a San Siro non è facile. Contenti ma da domani penseremo alle prossime partite. A forza di giocare insieme, i nuovi si sono inseriti e i risultati sono arrivati. Ci aspetta un periodo tosto, testa alla prossima. Perche segno sempre qua? Sono fortunato, ma questa è la Scala del Calcio. Esultanza? Volevo arrivare sotto la curva, ma era troppo lontana così mi sono fermato in panchina. L’adrenalina per il gol dopo diverso tempo era tanta”.

