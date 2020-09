Gazzetta, Bonaventura, entro domani arriverà la firma con la Fiorentina. I dettagli dell’affare

Oggi o domani al massimo in mattinata a Firenze arriverà Giacomo Bonaventura. Il centrocampista ha fortemente voluto la Fiorentina. Firmerà un biennale, ingaggio da 1,5 milioni (parte fissa) più molteplici bonus. L’ex Milan si aggregherà subito alla rosa di Iachini, potrebbe giocare sulla trequarti ma anche come mezzala in base al modulo che il mister ascolano deciderà di mettere in campo, un jolly quindi a disposizione già per la prima gara di campionato. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

NAZIONE, SI COMPLICA LA PISTA TORREIRA, L’INSERIMENTO DEL TORINO POTREBBE SCATENARE UN’ASTA