Bonaventura: "Astori aveva sempre il sorriso, era sempre positivo. Avanti anche per lui".
Il centrocampista del Milan Giacomo Bonaventura ha ricordato così Davide Astori, il capitano della Fiorentina scomparso nella notte tra sabato e domenica in un albergo a Udine. "Siamo ancora tutti sci...
A cura di Redazione Labaroviola
07 marzo 2018 16:57
Il centrocampista del Milan Giacomo Bonaventura ha ricordato così Davide Astori, il capitano della Fiorentina scomparso nella notte tra sabato e domenica in un albergo a Udine. "Siamo ancora tutti scioccati per quello che è accaduto. Ci mancherà sicuramente, era un ragazzo benvoluto da tutti - ha aggiunto in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League con l'Arsenal - Aveva sempre il sorriso, era sempre positivo. Cercheremo di andare avanti anche per lui".