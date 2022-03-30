Bonaventura ancora a parte, rischio forfait. Maleh partirà titolare contro l’Empoli?
Periodo grigio per l'ex Milan, prima la squalifica e poi l'infortunio
A cura di Redazione Labaroviola
30 marzo 2022 09:24
Jack Bonaventura continua a lavorare a parte, un punto interrogativo dunque per il match di domenica. Il periodo grigio dell’ex Milan continua, prima la squalifica, poi l’infortunio. L’occasione per un posto dal 1’ potrebbe capitare a Maleh, in vantaggio su Duncan. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.
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