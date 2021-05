Bologna-Fiorentina finisce 3-3. Viola troppo distratta in difesa, Vlahovic fa 19 gol in Serie A

Al 9′ Bonaventura scappa, poi si ferma e scarica su Vlahovic che tira, ma ne esce una conclusione debole e a lato. Al 20′ Pulgar tira dalla distanza e Soumaoro prende la palla di mano, l’arbitro non ha dubbi è rigore. Al 21′ va dal dischetto Vlahovic e segna l’1-0 per la Fiorentina contro il Bologna. 18° gol in Serie A per il centravanti serbo. Al 23′ Dragowski esce per prendere il lancio lungo di Danilo, Orsolini prova a prenderla ma non ci riesce, resta a terra nello scontro. Al 29′ gran angolo di Biraghi, arriva Pezzella stacca libero in area ma la palla va alta. Al 30′ Vignato mette una palla dentro perfetta per Palacio il quale a difesa schierata insacca la palla alle spalle di Dragowski. 1-1 al Dall’Ara. Al 35′ ancora la difesa viola si perde Vignato che mette dentro per Barrow ma Dragowski arriva a chiudere. Al 41′ Barrow mette Soriano davanti al portiere, ma il giocatore rossoblù non riesce ad uncinare la palla. Al 44′ gran tiro di Jack Bonaventura che sfiora la traversa del Bologna.

Al 64′ la Fiorentina torna in vantaggio contro il Bologna grazie a Jack Bonaventura su cross di Venuti. Fiorentina-Bologna 2-1. Al 70′ il Bologna trova il pareggio con Palacio di testa su assist di Vignato. È 2-2 al Dall’Ara tra Fiorentina e Bologna. Al 73′ Dusan Vlahovic segna su angolo battuto sul secondo palo da Pulgar. Il serbo arriva prima di tutti e firma il suo 19° gol con la Fiorentina. All’84’ azione praticamente in fotocopia, Vignato mette palla dentro per Palacio che firma la sua tripletta, solito movimento, la difesa viola non fa il fuorigioco. Bologna-Fiorentina finisce 3-3.

