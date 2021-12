Bologna-Fiorentina sogni europei: quest’anno in pochi punti ci sono obiettivi importanti

L’alta quota è una cosa seria: puoi sciare sì, ma anche scivolare. Ancor più quest’anno che in pochi punti c’è mezzo mondo. Visto dall’altura del sesto posto in classifica, Bologna-Fiorentina è un derby che a quest’altezza non c’era da anni. E che per questo vale di più. Mihajlovic e Italiano ci arrivano con facce diverse: uno ha battuto la Roma, l’altro ha perso contro l’Empoli negli ultimi minuti e s’è dovuto infilare nello zaino dei cattivi pensieri. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

