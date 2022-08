Bocciato da Italiano, Zurkowski è stato ceduto all’Empoli. Ultimi giorni da giocatore della Fiorentina

Simon Zurkowski non è praticamente più un giocatore della Fiorentina, la sua cessione all’Empoli è stata definita giovedi, come raccontato in esclusiva da Alfredo Pedullà, per un trasferimento a titolo definitivo del classe 1997. L’Empoli ricambierà il favore facendo fare il percorso inverso a Bajrami, centrocampista offensivo classe 99, anch’esso a titolo definitivo, ma in maglia viola.

Zurkowski la scorsa stagione aveva fatto tanto bene a Empoli con 35 presenze e 6 gol segnati. Il suo ritorno a Firenze era stato accolto da diverse speranze di rilancio con la maglia viola ma sin dai suoi primi giorni di ritiro a Moena si notava un giocatore non propriamente inserito negli schemi e nei movimenti di Italiano. Ed è stato proprio l’allenatore della Fiorentina che lo ha bocciato dando il via libera al doppio colpo in entrata Barak-Bajrami.

Per la Fiorentina Maleh e Duncan sono ritenuti intoccabili, il primo per via di un inserimento perfetto nel gioco viola e una crescita costante, il secondo per caratteristiche che mancano al centrocampo viola sulle mezz’ali poichè il giocatore africano aggiunge dinamismo e muscoli nella spinta viola.

Zurkowski lascia la Fiorentina dopo essere stato acquistato da Corvino nel 2019, sole 3 presenze in viola in 3 anni, in questi anni è sempre stato prestato all’Empoli dove si è inserito pian piano trovando la sua stagione migliore proprio lo scorso anno in serie A allenato da Andreazzoli. Ed è proprio all’Empoli che adesso ripartirà, una volta per tutte, la sua carriera.

