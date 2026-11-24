Bocci: "Vanoli non ha dato un gioco, ma si ritrova una squadra non adatta alle sue caratteristiche"

Il giornalista ha criticato l'operato del tecnico gigliato

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista Alessandro Bocci per parlare di Fiorentina: "Ci sono stati momenti peggiori lo scorso anno, ma conta poco. Il problema è che la squadra è fatta male perchè prende 2 gol a partita e non capisco come possa vincerne 4 in serie. Abbiamo fatto un paio di gare decenti, ma nulla di più con un direttore che ci ha fatto credere di essere più forti di così e non è vero."

Su Mastantuono: "Lui è un ragazzo e ha sbagliato una partita, l'ho bocciato ma non può fare tutto da solo perchè si trova in un gruppo illogico."

Sul Centrocampo: "Ndour fa fatica a correre, non fa filtro e c'è una fragilità estrema poi vedo Oulai che non ha ancora capito il nostro calcio perchè sul rigore fa una cosa senza senso. Ce lo hanno fatto passare come un fenomeno ma non lo è perchè è giovane e ha bisogno di tempo."

Su Paratici: "Deve dire che ha tante colpe per la costruzione, si assuma le responsabilità e non si nasconda come sta facendo."

Su Vanoli: "Non ha dato un gioco, ha messo la Fiorentina in una situazione brutta ma non è solo colpa sua perchè i giocatori non danno mai le risposte che dovrebbero. Ha cambiato modo di porsi perchè prima esaltava la squadra mentre adesso si è reso conto che ci sono dei limiti."