Bocci: "Vanoli non deve dare retta a nessuno, vada per la sua strada con le sue responsabilità"

Il giornalista ha commentato la situazione del tecnico gigliato

Ospite al Pentasport di Radio Bruno, il giornalista Alessandro Bocci ha espresso tutte le sue perplessità in vista della trasferta della Fiorentina contro l'Udinese:

«Nutro fortissimi timori per la gara di Udine, perché non vedo i miglioramenti attesi in questa squadra. I difetti e le criticità superano di gran lunga i punti di forza. I fattori che destano allarme sono moltissimi: questa rosa è stata costruita con errori di base a cui si sommano ulteriori problematiche. I viola ripetono costantemente le stesse ingenuità ed è insostenibile subire una media di due reti a incontro. Finora sono arrivati appena due successi e, per ottenerli, è stato necessario segnare quattro gol. Serviranno rinforzi nella prossima sessione di mercato, che però è ancora distante».

Su Vanoli «Deve seguire esclusivamente le proprie idee, senza subire pressioni dall'ambiente, da Paratici o dallo spogliatoio. In questo momento la priorità è muovere la classifica e deve assumersi la responsabilità delle proprie decisioni, a prescindere dal consenso esterno».

Sul ballottaggio tra Pellegrino e Beto «L'attaccante argentino sta offrendo un rendimento sufficiente, pur essendosi adeguato alla prestazione opaca dell'intera squadra a Monza; va anche riconosciuto che in certe gare viene rifornito pochissimo. Forse Vanoli ha notato segnali di ripresa in Beto, subentrato con un buon piglio proprio contro i brianzoli, e la sfida da ex a Udine potrebbe dargli motivazioni extra. Non c'è comunque un divario abissale tra i due centravanti: non mi stupirebbe vedere Beto dal primo minuto».