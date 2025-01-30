Bocci su Zaniolo: "Se neanche Gasperini è riuscito a dargli un senso, ce la farà Palladino? Per me è un grande innesto"

Nel pomeriggio l'opinionista e giornalista del Corriere della Sera Alessandro Bocci, ha rilasciato un'intervista a Radio Bruno, analizzando le ultime news di calciomercato della Fiorentina:“Da quello...

Nel pomeriggio l'opinionista e giornalista del Corriere della Sera Alessandro Bocci, ha rilasciato un'intervista a Radio Bruno, analizzando le ultime news di calciomercato della Fiorentina:

“Da quello che ho capito è stata la stessa Atalanta a voler rinunciare a Zaniolo, e questa è forse la cosa che mi preoccupa maggiormente: se neanche Gasperini è riuscito a dare un senso a Zaniolo, mi sembra difficile che riesca a farlo Palladino. La carriera di fatto parla per lui, alla sua età ha girato quasi 10 squadre. Per quanto riguarda il Monza, credo che abbia difficolta a fare a meno di un giocatore come Maldini, lo stesso vale per Bondo, deve dare almeno dare la sensazione di volersi salvare. Da questo punto di vista credo che non ci siano tanti dubbi”.

Ha voluto concludere il discorso facendo alcune considerazioni su Zaniolo: “A questa Fiorentina servono giocatori forti anche in panchina, perchè quando si cambia bisogna inserire giocatori che possano deciderla. Zaniolo quest'anno ha giocato poco ma nell'ultimo periodo, quando è entrato, ha risolto diverse partite. Da questo punto di vista, credo che alla viola possa possa far bene. L'unica cosa che mi lascia un pò perplesso è dal punto di vista tattico: è vero che Zaniolo potrà prendere il posto di Colpani, ma l'ex Monza si sacrificava molto in fase difensiva. Non so se sia disposto a fare lo stesso. La Fiorentina di Palladino ha nell'equilibrio il suo tallone d'Achille: al mister gli c'è voluto più di un mese per capire di dover inserire un centrocampista in piu”.

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