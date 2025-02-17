Bocci: "Persi altri punti 'facili'. Palladino senza alibi, non può permettersi altri passi falsi"

Secondo il giornalista la responsabilità della sconfitta è dell'allenatore. Così la Fiorentina rischia di compromettere la corsa Champions

Alessandro Bocci, firma del Corriere della Sera, è intervenuto a Radio Bruno Toscana per commentare la prestazione della Fiorentina nella sconfitta contro il Como.

“Se la Fiorentina gioca in questa maniera, la responsabilità non può essere che dell’allenatore. Non ci sono alibi ma non è la prima volta che si perdono partite del genere: con il Monza aveva già lasciato punti per strada. Così si perde la corsa per la Champions. Adesso servirà un bello sforzo per recuperare terreno in campionato. Senza Kean, Palladino doveva adattare il gioco di conseguenza: Zaniolo o chi per lui non possono garantire lo stesso lavoro”