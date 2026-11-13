Bocci: "Il Pongracic di San Siro sarebbe l'ideale per questa squadra, non potrebbe star fuori"

Il giornalista ha parlato del giocatore croato fuori per infortunio

Intervistato durante il Pentasport di Radio Bruno, il giornalista Alessandro Bocci ha analizzato l'attuale momento della Fiorentina, toccando diversi temi legati alla gestione della squadra.

La gestione della sosta e la tenuta mentale"L'Italia è stata encomiabile nel saper reggere l'urto contro la Francia, un'attitudine che anche la Fiorentina dovrebbe assimilare rapidamente: in campionato, infatti, ogni volta che i viola subiscono un gol tendono a crollare incassando subito il raddoppio, compromettendo irreparabilmente la gara. La pausa per le Nazionali avvantaggia certamente chi cede pochi giocatori, evitando così il pericolo di infortuni, i lunghi viaggi intercontinentali, l'affaticamento o la delusione di chi colleziona solo panchine. I viola non hanno moltissimi elementi sparsi per il mondo, ma Vanoli ha dovuto comunque fare a meno di sei pedine importanti. Paratici ha investito su tanti talenti di prospettiva, perciò in futuro molti calciatori gigliati raggiungeranno le rispettive selezioni, proprio come succederà a Valdepenas. Dopo le prime frazioni deludenti viste a Marassi e a Reggio Emilia, dove la squadra è rimasta totalmente inerte, serve continuità mentale per tutta la gara, pur restando consapevoli dei propri limiti. Tocca a Vanoli trovare l'assetto definitivo, dato che ormai la condizione atletica non può più essere un alibi".

L'equilibrio tattico e le scelte sui singoli"Per sostenere dall'inizio un giocatore offensivo come Pedro Gonçalves servono due mediani di grande sostanza e struttura fisica come Ndour e Oulai, anche se una soluzione simile finirebbe per sacrificare Atta. È impensabile schierarli tutti contemporaneamente dal primo minuto: Atta, Pedro Gonçalves, Njie... Alcune di queste qualità vanno necessariamente tenute come armi a gara in corso per spaccare la partita entrando dalla panchina".

Le criticità del reparto arretrato"La fase di non possesso necessita di correttivi immediati, non solo nelle prestazioni individuali ma soprattutto nei meccanismi collettivi. Il Pongracic visto a Milano è imprescindibile nell'undici titolare; non a caso, appena si è fermato per infortunio, la retroguardia è andata subito in affanno. Al contrario, non si è ancora ammirato il vero Dragusin dei tempi di Genova, fatta eccezione per la sfida interna contro il Napoli: resta da capire se questo rendimento al di sotto delle aspettative dipenda dalla fragilità tattica dell'intera squadra o da questioni personali".