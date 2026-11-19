Bocci: "Fagioli non sta vivendo un bel momento, Oulai potrebbe essere l'equilibratore giusto"

Il giornalista ha parlato dei due centrocampisti gigliati

Alessandro Bocci, apprezzata e autorevole firma del giornalismo sportivo, è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno per fare il punto sugli ultimi temi in casa Fiorentina.

“In vista della trasferta di Monza…”

Ecco le sue dichiarazioni: “Mi aspetto che la Fiorentina, alla luce della prestazione offerta a Genova, a Monza mostri un volto completamente diverso rispetto a quanto visto a Marassi. Qualora si dovesse replicare una gara come quella in terra ligure, andrebbero persi tutti i progressi evidenziati fin qui. Dopo una partenza in salita, la formazione viola aveva comunque lanciato alcuni segnali positivi. Tanto il Monza quanto l’Udinese affronteranno l’impegno con grande agonismo e servirà massima concentrazione per non farsi sorprendere”.

Il momento di Oulai e Fagioli

Il cronista ha poi aggiunto: “Nelle recenti apparizioni in maglia gigliata mi sembra che Oulai stia garantendo prestazioni di ottimo livello, a differenza di Fagioli, che sta confermando un periodo poco brillante. Penso inoltre che Oulai sia in grado di assicurare quell’equilibrio necessario per consentire a Gonçalves di muoversi tra le linee: all’interno di questa rosa, il centrocampista portoghese ha le qualità per imporsi come autentico faro nella zona nevralgica, disponendo chiaramente di una superiorità nella lettura e nella gestione dei momenti delicati rispetto al resto della squadra”.