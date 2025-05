Bocci: “De Gea sta pensando di andarsene. E’ rimasto colpito in negativo dalla contestazione di Udine”

Dopo la vittoria di Udine, nell’ultima giornata di campionato che ha riportato per il terzo anno consecutivo la Fiorentina in Conference League, David De Gea aveva condiviso un post sul proprio profilo Instagram scrivendo: “Obiettivo raggiunto, ora è il momento di rilassarsi e riflettere”. Proprio queste parole hanno spaventato i tifosi viola, che adesso sono pessimisti sulla permanenza della stella spagnola ex Manchester United. Alessandro Bocci, noto giornalista e tifoso viola, è intervenuto ai microfoni del Pentasport facendo da ‘portavoce’ di una gran fetta di tifosi viola: “La mia paura è che il portiere spagnolo se ne voglia andare per una serie di situazioni. De Gea è rimasto colpito in negativo dalla contestazione di Udine”.