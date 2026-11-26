Bocci attacca Paratici: "Non parla mai, ha costruito una squadra che non ha una logica"

Il giornalista ha criticato la costruzione della rosa della Fiorentina

A Radio Bruno è intervenuto Alessandro Bocci con un'analisi dura e senza filtri sul momento della Fiorentina, che tocca tanto le scelte di campo quanto le responsabilità dirigenziali nella costruzione della rosa in vista della delicata trasferta di Udine.

"Njie uno dei pochi a salvarsi a Monza, deludono Gnonto, Pedro Goncalves e Mastantuono"

Partendo dalle valutazioni individuali dopo la disfatta brianzola, il giudizio premia il centrocampista polacco e boccia invece le prove dei big offensivi scesi in campo:

"Su Njie, secondo me dovrebbe sempre giocare, anche a Monza è stato uno dei pochi che si è salvato in quella tragedia, decisamente meglio di Gnonto che è partito titolare ma non si è mai visto, così come lo stesso Pedro Goncalves o Mastantuono, anche se ci voleva ben poco."

"Paratici non parla mai, mercato farraginoso e manca un leader difensivo"

Nel mirino finisce poi l'operato di Fabio Paratici, criticato sia per il silenzio comunicativo sia per le lacune strutturali lasciate nell'organico a un mese dalla riapertura delle trattative:

"Su Paratici, credo che dovrebbe iniziare a farsi delle domande. Non parla mai, non sappiamo cosa pensa. Sappiamo che siamo a un mese dall'inizio del mercato di gennaio e questa squadra è illogica, è stata costruita male con un mercato farraginoso e incompleto. Non capisco perché non abbia preso un difensore serio da mettere al centro per guidare tutta la retroguardia, ma non possiamo saperlo perché non parla mai, non sappiamo veramente come sta gestendo questo momento."

"Se Vanoli perde a Udine rischia, ma dopo Grosso il problema è chi ha costruito la rosa"

Infine, lo sguardo si sposta sul futuro della panchina e sul peso che avrà lo scontro diretto in Friuli, mettendo però sul banco degli imputati soprattutto chi ha assemblato la squadra: