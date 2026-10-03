Bocci: "A gennaio la Fiorentina dovrà correggere degli errori, la rosa non è completa in tutti i ruoli"

Il giornalista ha detto il suo pensiero riguardo al mercato gigliato

Ospite al Pentasport su Radio Bruno, la firma del giornalismo fiorentino Alessandro Bocci ha fatto il punto sulle criticità dell'organico della Fiorentina e sulle prestazioni di alcuni elementi della formazione di Vanoli.

Un organico poco equilibrato

"Schierare Atta da trequartista significa snaturarlo — sostiene Bocci — non è il suo ruolo naturale e finisce inevitabilmente per eclissarsi. Nel cuore del 4-2-3-1 si potrebbe puntare su Gonçalves al suo posto. Questa rosa dà la sensazione di essere stata allestita un po' 'sulla carta', con la società che si è lasciata condizionare troppo dalla trattativa per Mastantuono."

Interventi all'orizzonte nel mercato invernale

Il giornalista si è poi proiettato verso la sessione di riparazione: "Alla squadra servono accorgimenti tattici e strutturali in diversi settori. Sono convinto che la dirigenza interverrà a gennaio per correggere il tiro."