Boateng: "Sono felice di essere qui. La Fiorentina mi ha voluto fortemente per questo l'ho scelta"
Circa un'ora fa il nuovo acquisto della Fiorentina Kevin Prince Boateng è arrivato alla stazione di Santa Maria Novella dopo aver lasciato nella giornata di ieri il ritiro del Sassuolo. Queste le sue...
A cura di Redazione Labaroviola
31 luglio 2019 11:07
Circa un'ora fa il nuovo acquisto della Fiorentina Kevin Prince Boateng è arrivato alla stazione di Santa Maria Novella dopo aver lasciato nella giornata di ieri il ritiro del Sassuolo. Queste le sue prime parole da calciatore della viola: "Sono molto felice di essere a Firenze, ho scelto la Fiorentina perchè mi ha voluto fortemente nonostante la mia età e per il progetto che mi è stato illustrato, questo per me è stato molto importante".