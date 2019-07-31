Boateng: "Sono felice di essere qui. La Fiorentina mi ha voluto fortemente per questo l'ho scelta"

Circa un'ora fa il nuovo acquisto della Fiorentina Kevin Prince Boateng è arrivato alla stazione di Santa Maria Novella dopo aver lasciato nella giornata di ieri il ritiro del Sassuolo. Queste le sue...

Circa un'ora fa il nuovo acquisto della Fiorentina Kevin Prince Boateng è arrivato alla stazione di Santa Maria Novella dopo aver lasciato nella giornata di ieri il ritiro del Sassuolo. Queste le sue prime parole da calciatore della viola: "Sono molto felice di essere a Firenze, ho scelto la Fiorentina perchè mi ha voluto fortemente nonostante la mia età e per il progetto che mi è stato illustrato, questo per me è stato molto importante".