Boateng ha comunicato al Sassuolo di voler andar via, Fiorentina tentazione fortissima

Questo quello che scrive Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale:"Boateng ha da qualche giorno comunicato al Sassuolo di volere fare una nuova esperienza. Lui tornerebbe volentieri all’Eintracht ma...

Questo quello che scrive Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale:

"Boateng ha da qualche giorno comunicato al Sassuolo di volere fare una nuova esperienza. Lui tornerebbe volentieri all’Eintracht ma alcune cose sono cambiate e dal punto di vista personale magari deciderà di restare in Italia. A noi risulta che all’Eintracht abbia chiesto di pazientare dopo essere arrivato a pochi passi dal sì, proprio perché sta valutando la proposta a sorprese delle ultime ore firmata Fiorentina."