Blitz inglese di Barone-Pradè anche per Haksabanovic, centrocampista del West Ham
Secondo quanto scrive La Nazione, la Fiorentina per il mercato di gennaio sta pensando al profilo del centrocampista Sead Haksabanovic del West Ham. Nel blitz inglese infatti il ds Pradè e Barone hann...
A cura di Redazione Labaroviola
24 novembre 2019 13:33
Secondo quanto scrive La Nazione, la Fiorentina per il mercato di gennaio sta pensando al profilo del centrocampista Sead Haksabanovic del West Ham. Nel blitz inglese infatti il ds Pradè e Barone hanno ripreso i contatti per lui.