Blitz inglese di Barone-Pradè anche per Haksabanovic, centrocampista del West Ham

Secondo quanto scrive La Nazione, la Fiorentina per il mercato di gennaio sta pensando al profilo del centrocampista Sead Haksabanovic del West Ham. Nel blitz inglese infatti il ds Pradè e Barone hann...

Secondo quanto scrive La Nazione, la Fiorentina per il mercato di gennaio sta pensando al profilo del centrocampista Sead Haksabanovic del West Ham. Nel blitz inglese infatti il ds Pradè e Barone hanno ripreso i contatti per lui.