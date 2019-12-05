Black Friday: Con un duro comunicato Roma e Milan si dissociano dal Corriere dello Sport

La polemica non si placa, Roma e Milan, attraverso un duro comunicato congiunto, prendono posizione sul contestatissimo titolo di questa mattina del Corriere dello Sport. Ecco il comunicato:"Crediamo...

La polemica non si placa, Roma e Milan, attraverso un duro comunicato congiunto, prendono posizione sul contestatissimo titolo di questa mattina del Corriere dello Sport. Ecco il comunicato:

"Crediamo che tutti i giocatori, i club, i tifosi e i media debbano essere uniti nella lotta contro il razzismo nel mondo del calcio ed è responsabilità di tutti noi essere estremamente precisi nella scelta delle parole e dei messaggi che trasmettiamo. In risposta al titolo "Black Friday" pubblicato oggi dal giornale, la Roma e il Milan hanno deciso di negare al Corriere dello Sport l’accesso ai centri di allenamento per il resto dell'anno e hanno stabilito che i rispettivi giocatori non svolgeranno alcuna attività mediatica con il giornale durante questo periodo. Entrambi i club sono consapevoli che comunque l’articolo di giornale associato al titolo "Black Friday" contenga un messaggio antirazzista ed è questa la ragione per la quale sarà vietato l’accesso al Corriere dello Sport solo fino a gennaio. Restiamo totalmente impegnati nella lotta contro il razzismo. AS Roma e AC Milan".