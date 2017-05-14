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"Abbiamo bisogno di voi, non mollate la squadra che amate fin da bambini" cosi Babacar si rivolge ai tifosi viola

Tifosi viola, siete la nostra forza" questo il bel messaggio di Babacar su instagram per i tifosi della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 maggio 2017 14:39
"Abbiamo bisogno di voi, non mollate la squadra che amate fin da bambini" cosi Babacar si rivolge ai tifosi viola - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Bello e sincero post di Babacar sul suo profilo instagram che parla e scrive ai tifosi dopo la vittoria contro la Lazio, questo il messaggio pubblico dal centravanti della Fiorentina: "Abbiamo bisogno di voi, siete la nostra forza non mollate la squadra che amate fin da bambini". Questo il post di Babacar, un bel messaggio in questo momento di contestazione con la Fiorentina ancora in lotta per l'Europa League:

Il messaggio di Babacar su Instagram dedicato ai tifosi viola

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