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Biraghi: "Sono il leader della squadra, rappresento Firenze, faccio parlare i fatti e mi accollo problemi"

Cristiano Biraghi ha parlato di cosa significa essere leader e capitano della Fiorentina, il racconto del terzino sinistro viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 dicembre 2022 13:27
Biraghi: "Sono il leader della squadra, rappresento Firenze, faccio parlare i fatti e mi accollo problemi" -
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Firenze, stadio A.Franchi, 03.09.2022, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina, ha spiegato attraverso il profilo social della società viola, cosa significa per lui essere leader della squadra:

Biraghi: "Sono il leader della squadra, rappresento Firenze, faccio parlare i fatti e mi accollo problemi"
Biraghi: "Sono il leader della squadra, rappresento Firenze, faccio parlare i fatti e mi accollo problemi"

MICCOLI PARLA DELLA SUA ESPERIENZA ALLA FIORENTINA

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