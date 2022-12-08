Biraghi: "Sono il leader della squadra, rappresento Firenze, faccio parlare i fatti e mi accollo problemi"
Cristiano Biraghi ha parlato di cosa significa essere leader e capitano della Fiorentina, il racconto del terzino sinistro viola
A cura di Redazione Labaroviola
08 dicembre 2022 13:27
Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina, ha spiegato attraverso il profilo social della società viola, cosa significa per lui essere leader della squadra:
MICCOLI PARLA DELLA SUA ESPERIENZA ALLA FIORENTINA
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