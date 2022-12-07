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Miccoli: "Alla Fiorentina ho giocato con un tendine quasi rotto. L'ho salvata da solo con i miei gol"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fabrizio Miccoli ha così parlato della sua parentesi alla Fiorentina: "Ho avuto un po' di problemi all'inizio ma sul campo mi sono guadagnato l'affetto dei tifos...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 dicembre 2022 17:20
Miccoli: "Alla Fiorentina ho giocato con un tendine quasi rotto. L'ho salvata da solo con i miei gol" - Miccoli
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FIORENTINA 2005. FABRIZIO MICCOLI. GALASSI SILVANO

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fabrizio Miccoli ha così parlato della sua parentesi alla Fiorentina: "Ho avuto un po' di problemi all'inizio ma sul campo mi sono guadagnato l'affetto dei tifosi. Per la Fiorentina ho giocato con un tendine quasi rotto, facevo di tutto per giocare. Quell'anno li ho quasi salvati da solo con i miei gol".

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