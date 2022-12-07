Miccoli: "Alla Fiorentina ho giocato con un tendine quasi rotto. L'ho salvata da solo con i miei gol"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fabrizio Miccoli ha così parlato della sua parentesi alla Fiorentina: "Ho avuto un po' di problemi all'inizio ma sul campo mi sono guadagnato l'affetto dei tifos...

A cura di Redazione Labaroviola 07 dicembre 2022 17:20

Miccoli

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