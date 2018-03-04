Biraghi: "Serio e onesto. Lotteremo ancora di più per te e per quello in cui credevi"

Cristiano Biraghi ha parlato attraverso Instagram, queste le sue parole:"Non ci sono parole per descrivere questo momento triste. Purtroppo oggi il mondo perde una persona con dei valori veri che sape...

Cristiano Biraghi ha parlato attraverso Instagram, queste le sue parole:

"Non ci sono parole per descrivere questo momento triste. Purtroppo oggi il mondo perde una persona con dei valori veri che sapeva vivere la vita con grande serietà ed onestà. Lotteremo ancora di più per te e per quello in cui credevi. Il mio pensiero va a te, alla tua splendida famiglia e a tutti i tuoi cari. Ciao CAPITANO. Ci mancherai tanto!!"

Ecco il post di Biraghi: