CorFio, Biraghi rinnova, è uno dei leader della Fiorentina. Già un gol e tre assist in questa stagione

Quello tra Cristiano Biraghi, Firenze e la Fiorentina è un rapporto fatto di sentimenti forti. Del resto il terzino non è avvezzo alle mezze misure. Petto in fuori e faccia al vento. Un atteggiamento che, negli anni, lo ha portato ad essere uno dei leader del gruppo. E ieri è stato lui stesso ad annunciare il rinnovo di contratto.

Quando il capitano era Astori e lui, nel momento più duro, fu una delle colonne alle quali tutti si appoggiarono. Anche per questo, Daniele Pradè e Beppe Iachini, dopo il prestito all’Inter, lo hanno rivoluto con forza. Con l’obiettivo, magari Europa, un traguardo che da queste parti manca da tempo.

Lui di certo ci sta mettendo del suo. Basta dare un occhio ai numeri. In questa stagione, in sole cinque partite ha già messo insieme un gol e tre assist. E sarebbero stati di più, se solo gli attaccanti fossero stati più precisi. Di certo, l’impressione che l’anno all’Inter gli abbia dato qualcosa in più è forte. Parole da leader. Parole di Cristiano Biraghi. Uno che partita dopo partita, allenamento dopo allenamento, si è preso quasi tutto. Nazionale compresa. Per questo la Fiorentina ha deciso di tenerselo stretto. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, GAZZETTA, FIORENTINA, LA PROBABILE FORMAZIONE : CUTRONE E PULGAR DAL 1′, DEBUTTO PER BARRECA. IN DIFESA…