Labaro Viola

Biraghi: "Ottimo punto su un campo difficile, miglioriamo giorno dopo giorno. È la strada giusta"

Cristiano Biraghi, terzino sinistro della Fiorentina e protagonista di un'ottima prestazione al San Paolo, ha parlato attraverso un post su Instagram il giorno dopo della partita contro il Napoli. Que...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 dicembre 2017 15:21
Biraghi: "Ottimo punto su un campo difficile, miglioriamo giorno dopo giorno. È la strada giusta" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Biraghi
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Biraghi
News
Fiorentina
Napoli
Biraghi
Condividi

Cristiano Biraghi, terzino sinistro della Fiorentina e protagonista di un'ottima prestazione al San Paolo, ha parlato attraverso un post su Instagram il giorno dopo della partita contro il Napoli. Queste le sue parole: "Ottimo punto in un campo veramente difficile..La strada è quella giusta, bisogna continuare a fare quello stiamo facendo migliorando giorno dopo giorno"

Il post su Instagram di Biraghi

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok