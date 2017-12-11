Biraghi: "Ottimo punto su un campo difficile, miglioriamo giorno dopo giorno. È la strada giusta"
Cristiano Biraghi, terzino sinistro della Fiorentina e protagonista di un'ottima prestazione al San Paolo, ha parlato attraverso un post su Instagram il giorno dopo della partita contro il Napoli. Que...
A cura di Redazione Labaroviola
11 dicembre 2017 15:21
Cristiano Biraghi, terzino sinistro della Fiorentina e protagonista di un'ottima prestazione al San Paolo, ha parlato attraverso un post su Instagram il giorno dopo della partita contro il Napoli. Queste le sue parole: "Ottimo punto in un campo veramente difficile..La strada è quella giusta, bisogna continuare a fare quello stiamo facendo migliorando giorno dopo giorno"