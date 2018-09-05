Biraghi: "Milan? Ho chiesto di restare. La fascia di Astori non si tocca, pagheremo le multe"

Cristiano Biraghi ha parlato da Coverciano, queste le sue parole"Ci sono giovani italiani forti ma faticano a fare il salto dalla primavera alla prima squadra ma se il giovane è bravo dopo l'ambientam...

Cristiano Biraghi ha parlato da Coverciano, queste le sue parole

"Ci sono giovani italiani forti ma faticano a fare il salto dalla primavera alla prima squadra ma se il giovane è bravo dopo l'ambientamento arriva prima o poi.

A fine stagione saputo della possibilità di andare al Milan ma ho parlato con Pioli e gli ho detto che io sto bene a Firenze e lui mi ha confermato che c'è un ciclo nuovo che nel giro di pochi anni ha degli obiettivi. E ho chiesto di non intavolare nessuna trattativa.

Ragioniamo partita per partita. Avere rosa più competitiva migliora anche i titolari che devono darsi da fare di più con la concorrenza. Mi ispiro a Maicon che all'Inter lo avevo come compagno, mi piacciono molto Kolarov, Criscito e Alex Sandro.

La fascia da capitano della Fiorentina dedicata a Davide Astori non si tocca. Se la Serie A ci multerà, pagheremo noi le multe".