Nel pre partita curato da DAZN ha parlato il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi:

“Come marcare Chiesa? Federico è un top player e lo sta dimostrando da qualche anno. Fermarlo non sarà una cosa semplice, ma non dobbiamo stare attenti solo a lui. La Juventus ha una grande squadra e per fare una buona partita servirà una grande prestazione. Lo scorso anno vincendo 0-3 abbiamo capito cosa vuol dire per Firenze vincere con la Juventus, dobbiamo ricordarci di questo per vincere e vivere una grande settimana. Tuttavia, bisogna pensare al presente e dare continuità alle nostre belle prestazioni”.

PRIMA DEL MATCH HA PARLATO ANCHE ITALIANO