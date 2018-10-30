Biraghi: "La Roma vuole la Champions, noi l'Europa League. Ma davanti ai nostri tifosi..."

Cristiano Biraghi ha parlato a Sky Sport, queste le sue parole:"Contro la Roma giochiamo in casa e vogliamo dare continuità ai risultati casalinghi visto che siamo ancora imbattuti. La Roma puntano al...

Cristiano Biraghi ha parlato a Sky Sport, queste le sue parole:

"Contro la Roma giochiamo in casa e vogliamo dare continuità ai risultati casalinghi visto che siamo ancora imbattuti. La Roma puntano alla Champions e noi a far meglio dell'anno scorso. Vogliamo fare di tutto per entrare in Europa League anche se non sarà facile. Dovremo fare la partita ed essere aggressivi e dovremo essere bravi in difesa perché la Roma ha un grande potenziale offensivo. Non è mai semplice per le squadre che vengono qua a giocare perchè i tifosi ci sostengono sempre".