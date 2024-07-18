Biraghi: "Io gioco dove mi mette il mister, l'importante è dare tutto per la maglia della Fiorentina"

Il capitano della Fiorentina Biraghi ha parlato ai canali della squadra, dicendosi soddisfatto del lavoro svolto fino ad adesso

Il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi ha parlato ai canali ufficiali della squadra viola al termine della seduta di allenamento di ieri pomeriggio. Queste le sue parole:

"Stiamo lavorando bene, stiamo spingendo e mettendo benzina nelle gambe, c'è molta fatica ma il lavoro poi ripagherà. Ci sono tanti ragazzi giovani, stiamo aspettando i nostri compagni che sono stati in nazionale. In questi momenti si crea sempre qualcosa di buono, lo spirito è quello giusto. Per i giovani questa è una grandissima opportunità, fare un ritiro con una prima squadra forte come la Fiorentina, si sacrificano e ci mettono tutto il loro impegno. Siamo contenti dei tifosi, vengono a vederci nonostante il caldo, allenarsi davanti al pubblico ci spinge a fare meglio. Per ora stiamo facendo tanto allenamento fisico, da venerdì con la Reggiana si alzerà il livello, visto che è comunque una squadra forte che gioca in Serie B. Noi proveremo a fare quello che ci chiede il mister. Dove preferisco giocare? Chiedetelo a Palladino, io gioco dove mi mettono, non mi faccio problemi, l'importante è farlo in modo glorioso per questa maglia."

MILENKOVIC UFFICIALE AL NOTTINGHAM

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