Biraghi: "Che ingenuità sul loro gol. In pochi avrebbero scommesso su questo girone d'andata. I cross per Simeone..."
Il terzino viola Cristiano Biraghi ha parlato nel post gara di Fiorentina-Milan, in zona mista, rivolgendosi ai media presenti: "Siamo rammaricati, perché è un periodo in cui stiamo mettendo sotto tut...
Il terzino viola Cristiano Biraghi ha parlato nel post gara di Fiorentina-Milan, in zona mista, rivolgendosi ai media presenti: "Siamo rammaricati, perché è un periodo in cui stiamo mettendo sotto tutti, facendo partite importanti. Il Milan non aveva fatto nulla fino al pareggio, siamo stati ingenui a prendere gol subito dopo averlo fatto. Il cross per Simeone? Spero di farne sempre di più. Il girone d'andata? In pochi se lo aspettavano. Grazie a Pioli stiamo diventando una squadra forte, pronta a centrare un obiettivo che ad inizio anno sembrava impossibile. Modulo? Mi adatto a quello che decide il mister e lavoro a testa bassa".