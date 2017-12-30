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Biraghi: "Che ingenuità sul loro gol. In pochi avrebbero scommesso su questo girone d'andata. I cross per Simeone..."

Il terzino viola Cristiano Biraghi ha parlato nel post gara di Fiorentina-Milan, in zona mista, rivolgendosi ai media presenti: "Siamo rammaricati, perché è un periodo in cui stiamo mettendo sotto tut...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 dicembre 2017 15:35
Biraghi: "Che ingenuità sul loro gol. In pochi avrebbero scommesso su questo girone d'andata. I cross per Simeone..." -
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Il terzino viola Cristiano Biraghi ha parlato nel post gara di Fiorentina-Milan, in zona mista, rivolgendosi ai media presenti: "Siamo rammaricati, perché è un periodo in cui stiamo mettendo sotto tutti, facendo partite importanti. Il Milan non aveva fatto nulla fino al pareggio, siamo stati ingenui a prendere gol subito dopo averlo fatto. Il cross per Simeone? Spero di farne sempre di più. Il girone d'andata? In pochi se lo aspettavano. Grazie a Pioli stiamo diventando una squadra forte, pronta a centrare un obiettivo che ad inizio anno sembrava impossibile. Modulo? Mi adatto a quello che decide il mister e lavoro a testa bassa".

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