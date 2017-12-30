Biraghi: "Che ingenuità sul loro gol. In pochi avrebbero scommesso su questo girone d'andata. I cross per Simeone..."

Il terzino viola Cristiano Biraghi ha parlato nel post gara di Fiorentina-Milan, in zona mista, rivolgendosi ai media presenti: "Siamo rammaricati, perché è un periodo in cui stiamo mettendo sotto tut...

A cura di Redazione Labaroviola 30 dicembre 2017 15:35

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