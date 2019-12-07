Biraghi imbarazzante fischiato da San Siro, Conte lo difende: "È alla prima stagione, non è giusto"

Sulla Gazzetta dello Sport Conte torna a fare l’appello a San Siro, come già gli era successo prima del match col Dortmund. Ma stavolta è una bacchettata ai suoi tifosi:«Il pubblico deve sostenerci, c...

Sulla Gazzetta dello Sport Conte torna a fare l’appello a San Siro, come già gli era successo prima del match col Dortmund. Ma stavolta è una bacchettata ai suoi tifosi:

«Il pubblico deve sostenerci, ci deve aiutare, perché il momento è quello che è.Ci tengo a proteggere i ragazzi. Mi è dispiaciuto sentire alcuni fischi su stop sbagliati (il riferimento è principalmente a Biraghi, in alcune fasi beccato, ndr). Questo non va bene, così non si aiuta l’Inter, ho bisogno dei tifosi, abbiamo tutti bisogno del sostegno. Fischiare certi ragazzi... Non è mica facile giocare a San Siro, più di qualcuno qui è alla prima stagione, i calciatori vanno aiutati, guai a diventare presuntuosi»