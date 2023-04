Biraghi: “Il ritorno di Conference ci ha aiutato, non volevamo subire gol e ci siamo riusciti”

Il capitano viola Cristiano Biraghi ha parlato ai canali della Fiorentina. Queste le sue parole: “Finale? E’ stato un percorso lungo, con tante partite ravvicinate, dall’inizio volevamo migliorare quanto fatto l’anno scorso dove siamo usciti in semifinale non demeritando. Ci è capitata l’occasione giusta e adesso ci troviamo a Roma. Oggi più concentrazione? Abbiamo approcciato bene, perché le ultime due partite di ritorno in Conference abbiamo rischiato. Non volevamo concedere gol e ci siamo riusciti”

BELLISSIMO GESTO DEI TIFOSI DELLA FIORENTINA