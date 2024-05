Biraghi: “I tifosi si meritano la vittoria più di tutti, la prima finale ci è scappata ora dobbiamo sudare di più”

Il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport, queste le parole: È molto bello quando si avvicina la partita e inizi a entrare nel clima partita, nello stadio, si inizia a sentire l’importanza della partita. È la seconda finale, una ce la siamo fatta scappare questa dobbiamo sudare di più. Non so se è un vantaggio avere più esperienza ma come nella vita l’esperienza conta e per noi non è una cosa nuova fare tutte queste interviste, spero sia quel qualcosa in più per aggredire questa finale. Dobbiamo approcciare la partita come siamo abituati e fare quello che abbiamo fatto in questi 3 anni, queste partite le porta a casa chi sbaglia di meno. Ancora una volta nonostante le mille difficoltà i tifosi ci hanno dimostrato affetto e appartenenza, faremo di tutto per regalare questo trofeo ai tifosi che se lo meritano più di tutti”

ITALIANO PROVA BARAK TREQUARTISTA