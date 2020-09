CorSport, Biraghi, giovedì firmerà il rinnovo con la Fiorentina. I dettagli dell’intesa

Biraghi è rientrato a Firenze una volta non reiterato lo scambio dei prestiti con l’inter che comprendeva Dalbert, la Fiorentina ha deciso in un attimo di tenerlo sapendo di andare ad inserire in organico un calciatore che conosce bene il 3-5-2. Un Nazionale di Mancini che fa ben contento Iachini. Il punto era ed è un altro, l’adeguamento di un contratto in essere dal 2017 sia sotto il profilo economico che della durata. Il primo incontro con Giuffredi due settime fa ha gettato le basi per il rinnovo, adesso le parti si rivedranno giovedì per mettere le firme: l’intesa dovrebbe prevedere scadenza 2023 (con opzione per un anno in più) e ingaggio da 1,4-1,5 milioni, bonus compresi. Lo scrive il Corriere dello Sport.

CORSPORT, SEMA È IL FAVORITO PER LA FASCIA DELLA FIORENTINA, PUÒ ARRIVARE IN PRESTITO. SPINAZZOLA? AFFARE DIFFICILE