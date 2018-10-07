Biraghi: "Fa male perdere così, siamo molto rammaricati. Su gli errori di Benassi..."

Il terzino viola Biraghi ha parlato nel post gara in zona mista: “Dobbiamo migliorare sulla concretezza e sul non prendere gol. Rimane il rammarico, abbiamo fatto contro una grande squadra una buona p...

Il terzino viola Biraghi ha parlato nel post gara in zona mista: “Dobbiamo migliorare sulla concretezza e sul non prendere gol. Rimane il rammarico, abbiamo fatto contro una grande squadra una buona prestazione e abbiamo creato tanto. Benassi? Sbagliamo tutti, non c’è bisogno di rincuorare un giocatore forte, importante ed esperto come lui. Se lo abbiamo confortato? Non ce n’è bisogno, ragioniamo da gruppo e non da singoli. Abbiamo fatto delle buone partite in trasferta, abbiamo creato sempre tanto, ci manca il cinismo, quella roba in più che serve. Se si fa fatica a fare gol si fa anche fatica a vincere. Il bilancio rimane positivo, anche se ovviamente ci aspettiamo di più. Perdere così fa male, siamo contenti in parte ma c’è da migliorare. Dobbiamo migliorare nella cura del dettaglio, delle piccole cose. Nazionale? Sono contento, mi metterò a disposizione di Mancini. Spero di giocare e di dare il mio contributo”.