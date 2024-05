Biraghi elogia la squadra: “Sono contento per Nzola, lo abbiamo sempre supportato. Siamo un gran gruppo”

Il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita di andata tra Fiorentina e Club Brugge, vinta dalla squadra viola in pieno recupero per 3 a 2. Ecco le sue parole in merito al match:

“Sicuramente prendere il gol appena loro rimangono in 10 non va bene, di solito è il contrario. Sono contento per Nzola che è rientrato e ha segnato, siamo sempre stati con lui nonostante abbia avuto dei problemi. Sappiamo che al ritorno c’è da sudare parecchio, ma siamo contenti per la vittoria di oggi. Abbiamo un gran gruppo, c’è molta forza, lavoro, società: qui è tutto grande, ora manca un mese e dobbiamo sfruttarlo al meglio possibile, noi faremo il massimo. Oggi il Brugge ha dimostrato di essere una squadra forte, al ritorno hanno il fattore campo, sarà difficile e sarà una grande battaglia. Faremo di tutto per vincere e prenderci la finale.”

