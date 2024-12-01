Biraghi e Quarta sono arrivati a Careggi per stare vicino a Bove, anche Ranieri e Palladino presenti

Mister Palladino ha raggiunto l'ospedale di Careggi dove si trova Edoardo Bove dopo che ha accusato un malore al minuto 17 di Fiorentina-Inter. Il calciatore avrebbe accusato una crisi epilettica con...

Mister Palladino ha raggiunto l'ospedale di Careggi dove si trova Edoardo Bove dopo che ha accusato un malore al minuto 17 di Fiorentina-Inter. Il calciatore avrebbe accusato una crisi epilettica con arresto cardiaco ed è stato prontamente soccorso dai medici presenti a bordocampo e poi trasportato a Careggi con l'ambulanza subito seguito dai due dirigenti della Fiorentina Pradè e Ferrari.

Martinez Quarta e Cristiano Biraghi sono stati i primi compagni arrivati per stare vicino a Bove, raggiunti poi anche da Ranieri, Mandragora e Terracciano. Presenti anche i genitori del ragazzo, la fidanzata e la sindaca di Firenze Funaro.

MALORE BOVE

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