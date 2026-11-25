Biraghi e Mandragora ricordano Commisso: "Buon compleanno Pres, uomo d'altri tempi"

Le storie social dei due ex calciatori della Fiorentina per omaggiare il presidente Rocco Commisso che oggi avrebbe compiuto 77 anni

I due giocatori del Torino, Cristiano Biraghi e Rolando Mandragora, hanno voluto ricordare il loro ex presidente Rocco Commisso, che oggi avrebbe compiuto 77 anni. Biraghi, dall'insediamento proprio di Commisso, è stato capitano della Fiorentina in gran parte delle stagioni, Mandragora è arrivato in maglia Viola nel secondo anno di Vincenzo Italiano ed è sempre stato uno dei pilastri del centrocampo nelle stagioni a venire fino al trasferimento al Torino avvenuto la scorsa estate.

"Buon compleanno pres", ha scritto Biraghi in una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram. "Buon compleanno Pres, uomo d'altri tempi" ha aggiunto Mandragora sui propri social.