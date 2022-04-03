Biraghi: "Dobbiamo chiuderle prima, ultimi minuti imprevedibili. Guardiamo l'Europa senza pressioni"

Le parole del capitano Cristiano Biraghi ai microfoni di Dazn dopo il successo della Fiorentina contro l'Empoli

Il capitano Cristiano Biraghi è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il successo ottenuto dalla Fiorentina contro l'Empoli. Ecco le sue parole: "La presenza del pubblico è importante. Ci hanno sempre sostenuto, anche negli scorsi anni quando le cose non andavano bene. Troppa sofferenza nel finale? Dovevamo chiuderla prima. Se le porti alla lunga può succedere di tutto. Siamo tornati giovedì dalle Nazionali ed in tanti erano stanchi, soprattutto i sudamericani. Era difficile prepararla in due giorni. Abbiamo dato il massimo e l'importante è aver ottenuto i tre punti. Biraghi protagonista con un altro assist. Questa Fiorentina è una delle più forti in cui hai giocato? Sono contento. Questo dimostra che quando aumenta il livello della squadra, aumenta anche il livello del singolo. Qual è il reale obiettivo della Fiorentina? Non abbiamo pressioni, questo ci permette di stare tranquilli. Rispetto agli altri non avevamo l'obiettivo iniziale di andare in Europa. Siamo lì e vogliamo stare lì, alla fine vedremo chi sarà stato più bravo. Mancata qualificazioni mondiali? Fa male, ma siamo professionisti. Dobbiamo ripartire e centrare il prossimo obiettivo".

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