Biraghi: "Chiedo scusa a tutti per gli errori di ieri. Ai leoni da tastiera rispondo che..."

Gli errori di ieri ci hanno penalizzato. Ma i veri tifosi ci sostengono sempre. Gli altri..." così Biraghi si sfoga su Instagram

Questo è il post che ha pubblicato il terzino sinistro viola Cristiano Biraghi su instagram, queste le sue parole:

"Mi dispiace tantissimo e chiedo scusa per gli errori che ho commesso ieri che hanno penalizzato la squadra..premettendo che le critiche a livello sportivo sono motivo di crescita, volevo ricordare a quei fenomeni da tastiera che mi insultano come uomo che non conoscendomi come persona è bene che si tappino la bocca e pensino per primi loro stessi a diventarlo!!ringrazio tutti i VERI TIFOSI della Fiorentina che ci appoggiano nel bene e nel male, solo tutti uniti si esce dai momenti difficili!!FORZA VIOLA"