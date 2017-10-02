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Biraghi: "Chiedo scusa a tutti per gli errori di ieri. Ai leoni da tastiera rispondo che..."

Gli errori di ieri ci hanno penalizzato. Ma i veri tifosi ci sostengono sempre. Gli altri..." così Biraghi si sfoga su Instagram

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 ottobre 2017 19:36
Biraghi: "Chiedo scusa a tutti per gli errori di ieri. Ai leoni da tastiera rispondo che..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Biraghi
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Biraghi
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Questo è il post che ha pubblicato il terzino sinistro viola Cristiano Biraghi su instagram, queste le sue parole:

"Mi dispiace tantissimo e chiedo scusa per gli errori che ho commesso ieri che hanno penalizzato la squadra..premettendo che le critiche a livello sportivo sono motivo di crescita, volevo ricordare a quei fenomeni da tastiera che mi insultano come uomo che non conoscendomi come persona è bene che si tappino la bocca e pensino per primi loro stessi a diventarlo!!ringrazio tutti i VERI TIFOSI della Fiorentina che ci appoggiano nel bene e nel male, solo tutti uniti si esce dai momenti difficili!!FORZA VIOLA"

Il post di Biraghi
Il post di Biraghi

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