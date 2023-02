Biraghi carico: “Mi dicono che crosso male? Non ci faccio caso, ho una forza mentale esagerata”

In zona mista ha parlato il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi. Queste le parole trasmesse in diretta su Radio Bruno: “Critiche sui cross? Sono abituato che si dica che crosso male. Ma io lavoro e ho una forza mentale esagerata. A volte faccio bene, a volte meno. Ma va bene così. Differenza di rendimento tra Europa e campioanto? Complicato trovare spiegazioni. Se le avessimo avremmo già risolto il problema. Siamo indietro in classifica ma siamo in tempo per rimontare. Attaccanti in difficoltà? Spero si sblocchino, lavoriamo sempre con loro e siamo loro vicini. Sappiamo cosa possono darci e se non segnano non è solo colpa loro. A sinistra abbiamo fatto bene. Qualificazione? La gara finirà quando l’arbitro fischia. Loro faranno all-in, ma noi siamo consapevoli della nostra forza. Dovremmo far finta di essere sullo 0-0. Vorrei ringraziare i fiorentini che sono arrivati qui”.

