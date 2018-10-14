Biraghi: "Astori è parte di me. Se sono qui è merito suo, i suoi insegnamenti..."

Cristiano Biraghi, terzino dell'Italia e match-winner contro la Polonia, ha parlato a Rai Sport nel post-partita. Queste le parole rilasciate dal terzino della Fiorentina in merito anche alla sua esul...

Cristiano Biraghi, terzino dell'Italia e match-winner contro la Polonia, ha parlato a Rai Sport nel post-partita. Queste le parole rilasciate dal terzino della Fiorentina in merito anche alla sua esultanza: "Astori è parte di me come tutti i miei compagni della Fiorentina e tutti quelli che hanno giocato con lui. Avendolo vissuto in prima persona ci ha toccato di più. La dedica va a lui perché è grazie a lui se sono qui, i suoi insegnamenti mi hanno dato tantissimo. Gol? Di testa non sono forte, mi sono messo sul secondo palo in attesa".