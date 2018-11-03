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Biraghi al 45’: “Dobbiamo continuare con questa intensità per vincere”

Allo scoccare del 45’ con la Fiorentina in vantaggio per 1-0 sulla Roma, a Sky parla Cristiano Biraghi: “Abbiamo iniziato bene, ma perché difendiamo tutti. I primi difensori devono proprio essere gli...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 novembre 2018 18:47
Biraghi al 45’: “Dobbiamo continuare con questa intensità per vincere” - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Biraghi
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Biraghi
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Allo scoccare del 45’ con la Fiorentina in vantaggio per 1-0 sulla Roma, a Sky parla Cristiano Biraghi: “Abbiamo iniziato bene, ma perché difendiamo tutti. I primi difensori devono proprio essere gli attaccanti, ma per vincerla dobbiamo mantenere questa intensità fino alla fine”.

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