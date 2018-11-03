Biraghi al 45’: “Dobbiamo continuare con questa intensità per vincere”
Allo scoccare del 45’ con la Fiorentina in vantaggio per 1-0 sulla Roma, a Sky parla Cristiano Biraghi: “Abbiamo iniziato bene, ma perché difendiamo tutti. I primi difensori devono proprio essere gli...
A cura di Redazione Labaroviola
03 novembre 2018 18:47
Allo scoccare del 45’ con la Fiorentina in vantaggio per 1-0 sulla Roma, a Sky parla Cristiano Biraghi: “Abbiamo iniziato bene, ma perché difendiamo tutti. I primi difensori devono proprio essere gli attaccanti, ma per vincerla dobbiamo mantenere questa intensità fino alla fine”.